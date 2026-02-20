¡De blanco y flores! Carmen Gloria Arroyo impactó con sensual vestido en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 22:23 hrs.

Una de las presentadoras que se lució con un espléndido look en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña fue Carmen Gloria Arroyo.

Junto a su esposo, Bernardo Borgeat, la nueva contratación de Mega deslumbró con un vestido blanco ceñido al cuerpo, lleno de flores y varios segmentos que se transparentaban y la hacían ver muy elegante.

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

