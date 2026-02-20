Presentado por: Paris

¡De blanco y flores! Carmen Gloria Arroyo impactó con sensual vestido en la Gala de Viña 2026

Una de las presentadoras que se lució con un espléndido look en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña fue Carmen Gloria Arroyo.

Junto a su esposo, Bernardo Borgeat, la nueva contratación de Mega deslumbró con un vestido blanco ceñido al cuerpo, lleno de flores y varios segmentos que se transparentaban y la hacían ver muy elegante.

