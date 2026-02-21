"Te lo digo en tu cara": El tenso intercambio entre César Campos y Neme por pifias a Daniela Aránguiz

21 feb. 2026 - 11:55 hrs.

Daniela Aránguiz tuvo un polémico paso por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026. La exchica Mekano, quien apareció de la mano de su pareja, Cuco Cerda, recibió sonoras pifias.

En Con Gusto a Viña repasaron el desfile de la panelista de espectáculos, quien optó por llevar un vestido rojo y unos zapatos a tono, mientras que su pololo se lució con un traje negro y camisa blanca.

César Campos responsabiliza a José Antonio Neme por pifias a Daniela Aránguiz

En la instancia, César Campos planteó frente al panel que José Antonio Neme habría sido el responsable del poco decoroso momento que vivió Aránguiz.

Mega

"Te lo voy a decir en tu cara. Yo creo que tú, José, activaste de cierta forma que el público se manifestara en contra de Daniela, porque la trataste como 'la villana'", lanzó el periodista en vivo y en directo.

A juicio del panelista, llamarla de aquella forma ante 3 mil personas es darle rienda suelta a las pifias.

Inmediatamente, José Antonio Neme decidió responder a Campos, asegurando que su análisis es" ingenuo, Daniela Aránguiz ha cultivado y sembrado el conflicto en todos los espacios de televisión donde he trabajado".

"Es una mujer a la que le gusta el conflicto. Tenemos que reconocer que hay personas que no son tan buenitas como todos quieren parecer en la tele, y que, en realidad, les gusta navegar en aguas turbulentas. Por lo tanto, cuando tú pasas permanentemente en conflicto, estás siempre sobre la polémica; sabes de antemano que ante un público masivo te van a pifiar algunos", aseguró.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña