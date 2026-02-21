"Me encanta... El decorado": Daniela Aránguiz respondió a las pifias del público con irónico mensaje
Anoche se llevó a cabo la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 donde varios famosos y rostros del espectáculo desfilaron con sus mejores prendas para sorprender.
Entre los asistentes estuvo Daniela Aránguiz y su pareja Cuco Cerda, con quien pasó de la mano saludando al público, sin embargo, a la gente que estaba ahí no le pareció muy agradable la presencia de la panelista de farándula.
"Me encanta lo que genero"
Cuando Daniela Aránguiz y Cuco Cerda se acercaron para ser entrevistados por José Antonio Neme, el público comenzó a manifestarse en contra.
"Me encanta... El decorado", partió diciendo la comunicadora mientras el periodista le comentaba que el público se tenía que manifestar.
Luego, la exchica Mekano, agregó: "Me encanta, me encanta lo que genero", cerró mientras lucía un vestido rojo apretado con brillantes.
