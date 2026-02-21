"Me encanta... El decorado": Daniela Aránguiz respondió a las pifias del público con irónico mensaje

21 feb. 2026 - 10:50 hrs.

Anoche se llevó a cabo la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 donde varios famosos y rostros del espectáculo desfilaron con sus mejores prendas para sorprender.

Entre los asistentes estuvo Daniela Aránguiz y su pareja Cuco Cerda, con quien pasó de la mano saludando al público, sin embargo, a la gente que estaba ahí no le pareció muy agradable la presencia de la panelista de farándula.

"Me encanta lo que genero"

Cuando Daniela Aránguiz y Cuco Cerda se acercaron para ser entrevistados por José Antonio Neme, el público comenzó a manifestarse en contra.

Gala Viña 2026

"Me encanta... El decorado", partió diciendo la comunicadora mientras el periodista le comentaba que el público se tenía que manifestar.

Luego, la exchica Mekano, agregó: "Me encanta, me encanta lo que genero", cerró mientras lucía un vestido rojo apretado con brillantes.

