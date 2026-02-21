¿Cumplió las expectativas? El vestido de Cony Capelli que no convenció al panel del Con Gusto a Viña

21 feb. 2026 - 12:36 hrs.

Una de las celebridades que se atrevió a desfilar con una propuesta distinta por la alfombra roja de la gran "noche cero", fue la chica reality Constanza Capelli. Un look sencillo, pero elegante, que dio mucho de qué hablar y generó diferentes reacciones en redes sociales.

La también bailarina apostó por un vestido sencillo de color celeste, con escote en V y una cola sutil. Pero en lo que todos coinciden, es en que el radical cambio de su color de cabello fue un riesgo acertado.

¡Su cabello todo que ver!

José Antonio Neme no estuvo muy convencido con la propuesta de Cony Capelli, para él se veía mejor la edición anterior de la Gala, donde lució un vestido degradado en tonos rosados y corte de sirena, que según dijo, la hacía ver espléndida.

"A mí me gustó un poquito más el año pasado. Pero me gustó su pelo... Arriesgada", dijo con poco entusiasmo, pese a que admitió ser un "Capelli lover".

Por su parte, la panelista de Con Gusto a Viña, Eugenia Lemos, destacó el trabajo del equipo de la bailarina al apostar por cambiar el cabello y usar un vestido con un color poco visto en eventos como la Gala de Viña. "Me gusta mucho la idea del traje sastrero", detalló.

Asimismo, haciendo un repaso de las reacciones en redes sociales al vestido de Cony, mencionó la aparición de algunos memes donde lo compararon con uniforme de médico o profesora.

En este sentido, Marianne Schmidt agregó que a su parecer, "este vestido es como para un matrimonio, si es que. No para una Gala".

No cumplió las expectativas...

Si hay algo cierto, es que todos coincidieron en que el cambio en el cabello de Cony fue un acierto. Pero en cuanto al vestido, la lista de críticas fue larga. Por un lado, "la gringa" y Eugenia Lemos comentaron que la tela tampoco parecía estar ad hoc con la ocasión y se veía opaca.

Por otro lado, Vanesa Borghi recordó la reciente polémica con Naya Fácil que aumentó las expectativas de la presentación Capelli. "Yo pensé que iba a impactar porque si bien, no hay que mezclar peras con manzanas, pero ella venía con una polémica con la Naya y todos estaban esperando verla para hablar. En lo personal me gustaron otras presentaciones", sentenció.

"Ella tenía todo para ser una gran triunfadora de la noche y quedamos un poco a medio camino", concluyó Eugenia.

