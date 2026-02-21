¿Se enojó Pamela Díaz en la Gala de Viña? Esto habría ocurrido en el detrás de escena de la alfombra roja

21 feb. 2026 - 12:55 hrs.

En la espera a caminar por la alfombra roja de la Gala 2026, algunos rostros se habrían molestado. Al menos eso es lo que señaló José Antonio Neme en Con Gusto a Viña.

"Efectivamente había gente algo molesta porque no se aceleraba el proceso de salida a la alfombra y en algún momento un grupo de personas se quiso ir y no podía porque tenía un compromiso comercial. Una de esas personas, parece, era la Pamela Díaz", comentó el periodista en el matinal.

"Quería salir temprano, tenía un compromiso con un auspiciador. No sé si es cierto o no. Tenía un vestido hecho con elásticos TOP; ella es rostro de esa marca que auspicia el Festival de Viña del Mar", agregó.

Para César Campos la situación fue distinta: "No la vi enojada, no la vi tan molesta como tú dices, pero lo que sí sé es que no se quiso acercar a la fila de ingreso a la alfombra roja". En este sentido, ella habría esperado su turno en un sector más alejado de la prensa. ¿Será por las especulaciones de quiebre con Felipe Kast?

Neme quiso aclarar las dudas con "La Fiera". "Yo quiero a la Pamela y le pregunté cómo estaba el corazón, si había venido sola y me dijo 'yo voy sola a muchas partes y mi corazón está bien'".

El look de Pamela Díaz

Pamela innovó con su peinado y el estructural vestido con el que desfiló. "Nadie ha destacado su pelo. Me encanta el pelo, es como Madonna en "Nothing Really Matters". ¿Se acuerdan de ese videoclip donde Madonna aparece vestida como una japonesa en los años 90?", comentó Jose en el panel.

En cuanto al vestido, "la consigna para el diseñador de hacer un vestido con elásticos está muy bien logrado y el color es un acierto porque no hubo nadie en ese color", secundó Eugenia Lemos.

