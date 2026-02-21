No fue de las favoritas: Kel Calderón generó opiniones divididas con su vestido amarillo neón

21 feb. 2026 - 11:30 hrs.

Anoche se llevó a cabo la esperada Gala de Viña del Mar, en la previa al inicio del Festival de Viña donde los famosos recorren varios metros de alfombra roja y se lucen con impecables vestidos y peinados que son esperados por todo el público.

Una de las asistentes fue Kel Calderón que vistió un vestido amarillo neón de Tom Ford, el que en redes sociales generó opiniones divididas. A algunos les gustó y a otros para nada.

¿Un acierto o un error?

El panel de Con Gusto a Viña durante esta mañana conversó sobre su vestuario donde no estuvieron tan de acuerdo con la elección de su vestido.

"A mí me molestó el color, siento que satura demasiado con la alfombra (...) si bien esto era algo jugado no era para esta alfombra roja", partió comentando Eugenia Lemos, siendo apoyada por Vanesa Borghi quien también comentó que no fue de su agrado.

"A mí no me cierra el vestido", comentó Borghi. Para José Antonio Neme fue completamente acertado pensando en la propuesta más ruptirista y distinto, versus lo que se presenta año a año.

