"Desmentimos en un 100%": Diseñadores de Cony Capelli responden ante presuntas desprolijidades del vestido

'Desmentimos en un 100%': Diseñadores de Cony Capelli responden ante presuntas desprolijidades del vestido

Una de las primeras polémicas del Festival de Viña se desató tras la Gala de este viernes 20 de febrero y sus protagonistas serían Cony Capelli y el dúo de diseñadores Gio&Ber, quienes estuvieron tras el diseño por el que caminó en la alfombra roja. 

En el programa Con Gusto a Viña, la comentarista de modas, Eugenia Lemos, dijo recibir un mensaje del estilista Jean Bohus en el que se indicaba que el vestido de Capelli no llegó a tiempo.

"El vestido no llegó a tiempo, no estaba terminado. Dice que no tenía basta, estaba descosido", se señaló en el programa. 

La respuesta de los diseñadores Gio&Ber

Ante estas declaraciones, en Gio&Ber dieron su versión de los hechos en redes sociales: "Hola somos los diseñadores y desmentimos en un 100% lo dicho por Constanza. Tenemos prueba de absolutamente todo". 

"Los siete trajes para esta gala fueron entregados en tiempo y forma, completamente terminados", agregaron en sus stories de Instagram. 

GioyBer
Instagram

Hasta el momento, ni Cony Capelli ni Jean Bohus se han referido a estos dichos. 

