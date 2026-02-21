"Desmentimos en un 100%": Diseñadores de Cony Capelli responden ante presuntas desprolijidades del vestido

21 feb. 2026 - 17:40 hrs.

Una de las primeras polémicas del Festival de Viña se desató tras la Gala de este viernes 20 de febrero y sus protagonistas serían Cony Capelli y el dúo de diseñadores Gio&Ber, quienes estuvieron tras el diseño por el que caminó en la alfombra roja.

En el programa Con Gusto a Viña, la comentarista de modas, Eugenia Lemos, dijo recibir un mensaje del estilista Jean Bohus en el que se indicaba que el vestido de Capelli no llegó a tiempo.

"El vestido no llegó a tiempo, no estaba terminado. Dice que no tenía basta, estaba descosido", se señaló en el programa.

Mega

La respuesta de los diseñadores Gio&Ber

Ante estas declaraciones, en Gio&Ber dieron su versión de los hechos en redes sociales: "Hola somos los diseñadores y desmentimos en un 100% lo dicho por Constanza. Tenemos prueba de absolutamente todo".

"Los siete trajes para esta gala fueron entregados en tiempo y forma, completamente terminados", agregaron en sus stories de Instagram.

Instagram

Hasta el momento, ni Cony Capelli ni Jean Bohus se han referido a estos dichos.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña