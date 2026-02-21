"Desmentimos en un 100%": Diseñadores de Cony Capelli responden ante presuntas desprolijidades del vestido
Una de las primeras polémicas del Festival de Viña se desató tras la Gala de este viernes 20 de febrero y sus protagonistas serían Cony Capelli y el dúo de diseñadores Gio&Ber, quienes estuvieron tras el diseño por el que caminó en la alfombra roja.
En el programa Con Gusto a Viña, la comentarista de modas, Eugenia Lemos, dijo recibir un mensaje del estilista Jean Bohus en el que se indicaba que el vestido de Capelli no llegó a tiempo.
"El vestido no llegó a tiempo, no estaba terminado. Dice que no tenía basta, estaba descosido", se señaló en el programa.
La respuesta de los diseñadores Gio&Ber
Ante estas declaraciones, en Gio&Ber dieron su versión de los hechos en redes sociales: "Hola somos los diseñadores y desmentimos en un 100% lo dicho por Constanza. Tenemos prueba de absolutamente todo".
"Los siete trajes para esta gala fueron entregados en tiempo y forma, completamente terminados", agregaron en sus stories de Instagram.
Hasta el momento, ni Cony Capelli ni Jean Bohus se han referido a estos dichos.
