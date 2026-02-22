Hubo una ganadora: Los mejores vestidos de la Gala de Viña según el panel de Only Viña

22 feb. 2026 - 00:36 hrs.

Como en cada Gala del Festival de Viña del Mar, llegan los análisis y con ellos la elección de los mejores y peores vestidos de la edición 2026. Por esto, el panel de Only Viña hizo el ejercicio y cada uno puso sus fichas en el más destacado de la noche.

La primera en elegir fue Daniela Aránguiz, quien se inclinó por Millaray Viera, para que luego Marcelo Marocchino se inclinara por Marcela Vacarezza.

Posteriormente, Vesta Lugg destacó a la influencer Bea Bravo, mientras que Iván Grubessich apostó por Kel Calderón y su atrevimiento. En tanto, Mauricio Correa apostó por colega de panel, Vesta Lugg.

Los animadores de Only Viña también tuvieron a sus favoritos. Mientras Neme se inclinó por su compañera en Mucho Gusto, Karen Doggenweiler, Tonka puso a Diana Bolocco como la mejor.

Finalmente, la encargada de dirimir quién fue la mejor vestida de la noche fue la panelista Raquel Argandoña, quien se inclinó por Doggenweiler. "Utilizó un vestido que le queda espectacular", dijo la otrora Quintrala.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

