"¿Qué tiene que ver el Chapu?": La despedida de Vesta Lugg que causó curiosidad en Only Viña

22 feb. 2026 - 00:51 hrs.

Una curiosa declaración de Vesta Lugg llamó la atención del panel de Only Viña, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre quién era el destinatario de un saludo que realizó la influencer.

Antes del término del programa, la ex BKN anunció que debía despedirse de manera anticipada debido a otros compromisos laborales, aprovechando el momento para dejar un mensaje.

"Siempre agradezco que me inviten a este espacio, y antes de irme a seguir trabajando para otra parte, aprovecho de mandarle un besito a alguien que sé que está que se duerme. Se está quedando despierto antes de irse a trabajar mañana en la mañana, y me despido de todos ustedes con mucho cariño", aseveró Vesta.

Las palabras de la influencer descolocaron a José Antonio Neme, quien comenzó a preguntar "¿Por qué me dicen el Chapu?", ante lo cual la también cantante optó por despedirse de manera educada pero dejando un toque de coquetería.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

