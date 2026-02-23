Con ovación del público: Así fue el emocionante homenaje a Tito Noguera en la primera noche de Viña 2026

23 feb. 2026 - 00:33 hrs.

La primera noche del Festival de Viña 2026 estuvo marcada por un momento muy emocionante, cuando un homenaje a Tito Noguera se tomó la Quinta Vergara.

Luego de la Competencia Internacional, Carolina Arregui le dedicó especiales palabras a su colega de tantas producciones: "Un gran aplauso para él. Rafa, quiero decirte que Tito fue un verdadero maestro para todos nosotros. Recordarlo en este escenario es realmente muy emocionante, tuve la suerte de trabajar muchas veces con él y siento que Tito hoy es una estrella que nos ilumina con toda su luz".

Tras lo anterior, la actriz les pidió a todos los presentes que se pusieran de pie y le dieran un fuerte aplauso al fallecido intérprete.

