"El monstruo más lindo": Así fue el aplaudido debut de Carolina Arregui en la primera noche de Viña 2026

23 feb. 2026 - 00:15 hrs.

Durante la primera jornada del Festival de Viña 2026, Carolina Arregui hizo su debut como coanimadora junto a Rafael Araneda.

Con un elegante vestido en tonos metálicos y azules y con un tejido encima, la actriz agradeció el cariño del público mientras estaba cumpliendo una labor que nunca antes había desempeñado.

"Dicen que al monstruo hay que tenerle miedo, pero yo creo que ha sido el monstruo más lindo con el que yo me he encontrado este último tiempo. Muchas gracias por entregarme tanto amor esta noche", expresó la intérprete, para luego recibir el aplauso cerrado de toda la Quinta Vergara.

Festival de Viña

