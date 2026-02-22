Así puedes votar por tu artista favorito del Festival de Viña 2026

22 feb. 2026 - 18:15 hrs.

Este domingo 22 de febrero comienza uno de los eventos musicales más importantes de Latinamérica, el Festival de Viña 2026.

Durante esta jornada, tendremos la oportunidad de gozar de los shows de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

El lunes 23, las figuras que pisarán el escenario serán Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo. El martes 24, será el turno de Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX.

Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personas se subirán a la Quinta Vergara el miércoles 25, misma acción que realizarán Mon Laferte, Piare con P y Yandel Sinfónico el jueves 26.

Finalmente, los artistas encargados de cerrar el Festival de Viña serán Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-e y Milo J.

El paso a paso para elegir a tu artista favorito del Festival de Viña 2026

Si uno de estos artistas es tu favorito, puedes entregarle tu voto en el siguiente link: https://www.mega.cl/votacion-festival-vina/artista-popular/

En primera instancia, el sitio web te solicitará ingresar con tu cuenta de Google, para luego poder seleccionar tu opción.

Cabe destacar que los resultados parciales se irán conociendo todas las noches del Festival de Viña del Mar 2026.

