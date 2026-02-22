¡Con artistas de talla mundial! Así puedes seguir en vivo la primera noche del Festival de Viña 2026

22 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Este domingo comienza una nueva edición del Festival de Viña del Mar 2026, evento que reunirá a destacados artistas y humoristas de nivel internacional a lo largo de una semana que culminará el viernes 27 de febrero.

La encargada de abrir los fuegos en la Quinta Vergara será Gloria Estefan, quien regresa al escenario viñamarino después de debutar en 1983 como integrante de Miami Sound Machine.

El humor estará a cargo de un rostro conocido por el “Monstruo”: Stefan Kramer, que se presentará por cuarta vez tras sus exitosos pasos en 2008, 2018 y 2020.

La noche cerrará con un toque de romanticismo de la mano de Matteo Bocelli, el cantante italiano que conquistó al público chileno hace dos años, cuando compartió escenario en Viña con su padre, el reconocido tenor Andrea Bocelli.

Sigue en vivo la primera noche del Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

