"Dice que opacó a la animadora": María Olga Fernandez reaparece en TV y recuerda polémica con Raquel Argandoña

22 feb. 2026 - 19:12 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Viña, Raquel Argandoña recordó uno de los momentos más icónicos del Festival de Viña, situación que fue comentada por María Olga Fernández.

En una nota que repasaba la carrera de la animadora con respecto al certamen, se rememoró cuando ella apareció en una de las jornadas de la edición de 1981 con el mítico vestido plateado y recibió las pifias del público.

En esa línea, es que la presentadora del evento de ese año reapareció en televisión, se refirió a la situación que fue portada de todos los diarios: "Era desafiante la Raquel, polémica y muy llevada a sus ideas, eso, para el Chile del momento, era un poquito chocante, que una mujer fuera poderosa y la vimos cómo dio vuelta todo".

Only Viña

¿Raquel Argandoña se robó el protagonismo en el Festival de Viña 2026?

Hace un tiempo, en Only Friends, Raquel Argandoña comentó la situación: "Yo fui jurado, opaqué a la animadora de ese tiempo, la María Olga Fernández, con el vestido plateado y fui la sensación del festival".

Tras lo anterior, María Olga Fernández puso paños fríos a la polémica: "Dice que opacó a la animadora y esa era yo. Cuando me han llamado para saber qué pienso, digo que estoy muy vieja para fijarme en esos detalles, ya estoy en la etapa en que si alguien me dice que en una farmacia venden ruedas de autos, yo voy a decir: 'Si, que bueno saberlo'. No voy a entrar a polemizar y menos con la Raquel, que le tengo mucho cariño, es una mujer fuerte, power".

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña