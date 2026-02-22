"Marco, el anillo ¿cuándo?": La inesperada propuesta que encendió la galería de Viña 2026

22 feb. 2026 - 21:15 hrs.

En el react de la previa de la primera jornada del Festival de Viña 2026, Poli Flores tuvo la oportunidad de conocer la interesante historia de una mujer del público.

Resulta que la periodista estaba dando vueltas por la galería de la Quinta Vergara, cuando de pronto se encontró con una mujer que sostenía un interesante cartel.

La historia de la novia en la galería

Tras lo anterior, Poli Flores le preguntó a la mujer en qué consistía su pancarta y ella explicó por qué decía "Marco, el anillo ¿cuándo?".

"Se quedaron unos amigos en Los Ángeles, Marco y Claudia, así que estamos esperando, porque si salía en vivo iba a poner fecha de matrimonio, así que voy a llegar a cobrársela", expresó la asistente.

En ese momento, la animadora del react del Festival de Viña le comentó que todo iba a quedar grabado en la transmisión de Youtube del canal de Mega.

Finalmente, la mujer se puso más seria y le recordó el compromiso a su amigo: "Pon fecha y compra la roca".

