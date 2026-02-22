Con Nico Ruiz, Cami y un baile de Karen Doggenweiler: Así fue la obertura del Festival de Viña 2026

22 feb. 2026 - 22:10 hrs.

Este domingo 22 de febrero comenzó una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, dando inicio a seis noches de música, humor y grandes espectáculos en la Quinta Vergara.

Como es tradición en la jornada inaugural del certamen viñamarino, la noche partió con un imponente show de obertura que deslumbró al público presente y marcó el tono de la velada.

Así fue la impactante obertura del Festival de Viña 2026

El encargado de abrir el escenario fue Nico Ruiz, quien interpretó la emblemática canción "El tiempo en las bastillas" de Fernando Ubiergo.

La presentación estuvo acompañada por un numeroso cuerpo de bailarines, cuya puesta en escena aportó energía y emoción al arranque del festival, haciendo estallar al público en aplausos.

Luego fue el turno de Cami, quien ofreció una emotiva interpretación de "Si somos americanos", del cantautor Rolando Alarcón, conquistando al público con su potente voz.

Finalmente, Karen Doggenweiler sorprendió a los asistentes al sumarse al grupo de bailarines mientras sonaba de fondo "Conga" de Gloria Estefan, desatando la ovación de la Quinta Vergara.

Cabe destacar que en esta primera noche del Festival de Viña se presentarán la cantante Gloria Estefan, el humorista Stefan Kramer y el artista Matteo Bocelli, quienes darán vida a una velada marcada por la música y el humor.

