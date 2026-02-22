¡Lo dio todo! José Antonio Neme se lució bailando sobre el escenario con Gloria Estefan en Viña 2026

22 feb. 2026 - 23:37 hrs.

Un invitado muy especial, pero totalmente inesperado, tuvo Gloria Estefan sobre el escenario en el Festival de Viña 2026.

Mientras la artista interpretaba "Cuba libre", José Antonio Neme no pudo aguantar las ganas de bailar y se subió al escenario de la Quinta Vergara.

La cantante lo recibió con los brazos abiertos y comenzaron a danzar en conjunto. La efusión de momento provocó incluso que el periodista tuviera que despojarse de su abrigo.

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña