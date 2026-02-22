La profunda emoción de Verónica Villarroel al escuchar "Me enamoré" de Gloria Estefan en Viña 2026

22 feb. 2026 - 23:02 hrs.

La primera noche del Festival de Viña 2026 fue abierta por Gloria Estefan, quien hizo bailar a todo el público y también, emocionarse a algunos integrantes del jurado.

Mientras la artista cantaba "Me enamoré" con una atmósfera muy romántica, las cámaras enfocaron Verónica Villarroel, quien se mostró muy emocionada con la interpretación de su colega.

No solo lo anterior, pues la cantante nacional se sabía a la perfección la letra y cuando finalizó, le entregó un aplauso.

