EN VIVO: Sigue el react de la primera noche del Festival de Viña 2026

22 feb. 2026 - 20:30 hrs.

¡Tenemos fiesta! La noche de este domingo 22 de febrero empieza uno de los eventos más importantes del verano, el Festival de Viña.

Durante esta jornada, los asistentes y también los televidentes tendrán la oportunidad de disfrutar de las presentaciones musicales de Gloria Estefan y Matteo Bocelli.

Las risas no faltarán, pues el humor estará a cargo de Stefan Kramer, quien promete realizar un rutina llena de imitaciones de otro nivel.

¿Cómo ver el react de la primera noche del Festival de Viña?

Existen varias formas en las cuales puedes disfrutar de la emisión del Festival de Viña 2026, por la señal televisiva de Mega y también la señal Mega 2, donde será transmitido con Lengua de Señas para la comunidad sorda.

También, puedes hacerlo a través del react que estará a cargo de Poli Flores y Álex Ortiz, quienes estarán atentos a todo lo que ocurra en el evento pues verán todo desde la Quinta Vergara.

Mega

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña