"Puros hits" y "Magnífica": Así reaccionaron las redes sociales al movido show de Gloria Estefan en Viña 2026

Gloria Estefan fue la artista que tuvo la importante labor de abrir el Festival de Viña 2026 e hizo bailar a toda la Quinta Vergara.

La artista comenzó cantando su popular éxito "Oye mi canto" y luego interpretó "Oye", canciones que le bastaron para tener a todo el público moviéndose al ritmo de la salsa.

En redes sociales, la recepción se repitió y varios aplaudieron lo movido del show de la cantante que cuenta con una carrera de 50 años.

me sé todas las canciones de gloria estefan pq mis papás ponían sus discos cuando viviamos en italia para que yo aprendiera español y mis hermanas no lo olvidaran </3</3</3 — antonella (@masshirome) February 23, 2026

Pedazo de orquesta la de Gloria Estefan #Viña2026 pic.twitter.com/R8BkWoGhuv — Carito 🖐🏻 (@CaryRojas) February 23, 2026

🥺🥺🥺🥺 que grande Gloria Estefan 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 #Viña2026 — Majo Aramu (@MajoAle87) February 23, 2026

Gloria Estefan una grande! #viña2026 — La Negra (@chokitaIqq) February 23, 2026

Gloria Estefan enorme artista, con una voz impresionante de lo bien mantenida, sus temas suenan impeque y los músicos son de lujo



Gran acierto de #Viña2026 — Niκolαïκoς (@sotomagerkurth) February 23, 2026

