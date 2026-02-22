Presentado por: Coca-cola Zero Azucar

"Puros hits" y "Magnífica": Así reaccionaron las redes sociales al movido show de Gloria Estefan en Viña 2026

  • Por Fernanda Vielma

Gloria Estefan fue la artista que tuvo la importante labor de abrir el Festival de Viña 2026 e hizo bailar a toda la Quinta Vergara.

La artista comenzó cantando su popular éxito "Oye mi canto" y luego interpretó "Oye", canciones que le bastaron para tener a todo el público moviéndose al ritmo de la salsa. 

En redes sociales, la recepción se repitió y varios aplaudieron lo movido del show de la cantante que cuenta con una carrera de 50 años. 

 

