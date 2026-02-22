¿Cómo ver Mega 2 online? Disfruta nuestra segunda señal en tu celular, computador o tablet

22 feb. 2026 - 22:07 hrs.

Nuestra Señal Mega 2 cada semana sorprende con una programación ultra entretenida para todos los televidentes, y durante el Festival de Viña del Mar, alojará la transmisión con lengua de señas, accesible para todos.

Quienes deseen ver nuestra señal pueden hacerlo gratis sintonizando el 9.2 HD en tu televisor digital, mientras que si tienes cableoperador o streaming, en GTD 839, Zapping 25, Claro 519, DirecTV 1155, Mundo TV 520, Mega GO, DirecTV GO y Mundo GO.

Además, quienes quieran ver Mega 2 en el transporte público, esperando un trámite, o en cualquier situación, pueden verlo online de una forma muy sencilla.

¿Cómo ver Mega 2 online?

Puedes ver Mega 2 de forma online desde tu celular, computador o tablet, en tu cuenta activada de Mega GO, debido a que nuestra plataforma de streaming cuenta con todas las señales en vivo de MegaMedia:

Ingresa a MegaGO.cl

Busca la categoría "Señales en vivo"

Haz clic en nuestro logo de Mega 2

También puedes hacer clic acá.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.