"A pasarlo la ra...": El divertido llamado de Juan Manuel Astorga tras ser presentado en Viña 2026

22 feb. 2026 - 22:18 hrs.

Ya le dimos el vamos a la primera noche del Festival de Viña 2025 y Juan Manuel Astorga llamó la atención tras ser presentado como jurado.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda nombraron al destacado periodista y él hizo un especial llamado: "A pasarlo increíble esta noche, mi querida Quinta Vergara".

Sin embargo, el presentador del evento lo invitó a hacerlo "a la chilena" y sus palabras sacaron aplausos: "A pasarlo la ra...".

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

