"Quiso opacar mi piscinazo": Tonka Tomicic se refirió a boicot de Rocío Marengo cuando fue reina de Viña

22 feb. 2026 - 19:25 hrs.

En la nueva entrega de Only Viña, Tonka Tomicic desclasificó una información relacionada a cuando fue reina del Festival de Viña.

Todo comenzó cuando José Antonio Neme recordó cuando Rocío Marengo lanzó a unos niños a la piscina, justo cuando la animadora estaba realizando el piscinazo característico de la soberana elegida.

En esa línea, es que la presentadora del programa lanzó una bomba: "Quiso opacar mi piscinazo, eso fue una movida de Canal 13", confirmando con Mauricio Correa sus sospechas.

Only Viña

¿Qué pasó realmente en el piscinazo de Tonka Tomicic?

Tras lo anterior, Mauricio Correa, experto en televisión, recordó y dio detalles de la polémica: "Llevaron a Rocío Marengo y a ella se le vinculaba con Felipe Camioroaga...".

"Rocío no se tiró, Rocío urdió el plan y le dijo a los niños... dicen que les pagaron unas luquitas para que se lanzaran o ella los empujó a la piscina", agregó Tonka Tomicic.

Sin embargo, fue Kenita Larraín quien dio en el clavo con la verdadera razón de la acción de la argentina: "Recuerden que Rocío Marengo era candidata y perdió, Tonka le ganó".

