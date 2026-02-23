El animador reaccionó: Stefan Kramer desata risas en Viña 2026 con imitación de José Antonio Neme
Stefan Kramer continúa haciendo reír al “Monstruo” de la Quinta Vergara con su nueva batería de imitaciones en el Festival de Viña del Mar 2026. Esta vez, el humorista sumó a un reconocido rostro de la televisión chilena a su rutina: el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme.
Durante su presentación, Kramer imitó las características más distintivas del periodista, desde su estilo comunicacional hasta sus gestos más conocidos. La parodia provocó una reacción inmediata del público, que estalló en risas apenas comenzó la caracterización.
