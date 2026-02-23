Santiago Kramer tras debutar con su padre en Viña 2026: "Nunca esperé tocar acá"

23 feb. 2026 - 02:51 hrs.

Santiago Kramer, hijo del humorista nacional Stefan Kramer y de la cantante Paloma Soto, conversó con el equipo del React de Mega luego de participar como parte de la banda que acompañó a su padre durante la noche inaugural del Festival de Viña del Mar 2026.

El joven de 18 años contó que lleva un año y medio tocando para su padre en distintos shows y giras, y también adelantó si tiene planes de seguir los pasos de Stefan en el humor.

“Llegar a la conclusión es increíble”

“Nunca esperé tocar acá. Al principio me subieron al escenario para hacer el chiste y al final me quedé. Hace un año y medio que estoy tocando en la banda. Supercontento”, dijo de primeras.

Respecto a qué se dedicará a futuro, Santiago lo explicó: “No lo sé todavía. Este año entré a la universidad, pero me encanta estar en el escenario y estar ahí presente”, afirmó, aunque aclaró que es “más bueno para la guitarra”.

Santiago también dedicó palabras al cierre de presentación de su padre tras el éxito de la noche, donde Stefan Kramer recibió la Gaviota de Plata y de Oro por su show.

“Ha sido mucha pega, hemos tenido demasiados shows, muchos festivales. Llegar a la conclusión es increíble”, reflexionó sobre el reconocimiento recibido por el comediante.

