¿Quién es Milo J? Conoce al joven cantante argentino que hará su debut en Viña 2026

22 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Milo J debutará este viernes 27 de febrero en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, marcando uno de los hitos más importantes de su carrera.

Además de ofrecer el espectáculo que cerrará la jornada festivalera, el joven cantante argentino también integrará el jurado de la competencia internacional, asumiendo así un doble rol en el certamen viñamarino.

¿Quién es Milo J?

Camilo Joaquín Villarruel, conocido artísticamente como Milo J, nació en Morón, Argentina, el 25 de octubre de 2006 y actualmente tiene 19 años.

Festival de Viña

Su interés por la música surgió entre los 8 y 9 años, motivado por una de sus hermanas. Juntos escribían canciones y participaban en competencias de freestyle.

Más tarde, a los 11 años, apareció en un video de El Quinto Escalón, uno de los eventos de improvisación más populares de Argentina.

En 2023 alcanzó fama internacional con el lanzamiento de su sencillo "Rara Vez", tema que hoy supera los 870 millones de reproducciones en Spotify.

A lo largo de su ascendente carrera ha colaborado con artistas como Bizarrap, Duki y Nicki Nicole, y ha publicado los álbumes 111 (2023), 166 (2024) y La vida era más corta (2025), trabajos en los que fusiona la música urbana con elementos del folclore argentino.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Milo J