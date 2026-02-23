Tras el chiste del reloj: Así fue el cara a cara entre Stefan Kramer y Tonka Tomicic en Viña 2026

23 feb. 2026 - 02:44 hrs.

Este domingo 22 de febrero, Stefan Kramer protagonizó una exitosa presentación en el Festival de Viña 2026.

Durante su rutina, el imitador lanzó una broma relacionada con Tonka Tomicic y su recordada participación en Viña 2008, señalando: "Estaba la Tonka, me iba a dar el reloj de oro", desatando carcajadas en la Quinta Vergara.

El cara a cara entre Tonka Tomicic y Stefan Kramer

Tras finalizar su espectáculo, Kramer se encontró cara a cara con Tonka Tomicic en los pasillos inferiores de la Quinta Vergara, momento que fue transmitido en vivo.

Lejos de enfrentarlo, la animadora le dio un emotivo abrazo y le consultó cómo se sintió tras volver a pisar la Quinta Vergara. "Bien se sintió. Siempre uno va navegando, está ahí ahí con la rienda, vamos para arriba, para allá, así que nada, fui navegando, traté de estar interpretando siempre, una obra más íntima, entonces hay momentos que me tuve que acostumbrar a actuar en masivo con esto que es más personal", respondió el humorista.

Finalmente, Tonka bromeó con él al señalar que no sabía si estaba hablando como personaje o desde lo personal, comentario que provocó risas entre los presentes y cerró el intercambio en tono distendido.

