El chiste de Stefan Kramer sobre el "público de caja de compensación" que sacó carcajadas en Viña 2026
Este domingo, Stefan Kramer se llevó los aplausos con su presentación en el Festival de Viña 2026.
En el inicio de su rutina, el imitador bromeó sobre la edad del público presente en la Quinta Vergara, instalando de inmediato la complicidad con el "Monstruo".
Fue en ese contexto que comenzó a interpretar la canción "Eres tú" de Mocedades, tema que fue coreado con entusiasmo por los asistentes.
A partir de esa reacción, Kramer los calificó en tono humorístico como "público de caja de compensación", desatando una ola de carcajadas en el recinto.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Lunes 23 de febrero
Martes 24 de febrero:
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de