El explosivo cierre de Gloria Estefan que hizo bailar a toda la Quinta con "Get On Your Feet" en Viña 2026

En un cierre de talla mundial, Gloria Estefan logró cautivar y hacer bailar al “Monstruo” de la Quinta Vergara, que se rindió ante la icónica cantante cubanoestadounidense mientras interpretaba varios de los mayores éxitos de su trayectoria.

Clásicos como “Oye mi canto”, “Raíces”, “Mi Tierra” y “Conga” fueron coreados por todo el público, que celebró cada momento del espectáculo. Su impecable presentación le valió recibir tanto la Gaviota de Plata como la de Oro, reconocimiento al impacto que generó en la obertura del Festival de Viña 2026.

El Monstruo bailó al ritmo de Get On Your Feet

Pero el broche de oro llegó al final: su presentación no podía cerrar sin “Get On Your Feet”, el eterno éxito lanzado en 1989 como parte de su álbum debut en solitario Cuts Both Ways. La canción encendió de manera definitiva la Quinta Vergara, con miles de asistentes de pie, bailando y celebrando al ritmo del himno que marcó generaciones.

El público respondió con una energía arrolladora, confirmando que la última canción de Estefan no solo cerró un espectáculo memorable, sino que también marcó un inicio potente para el Festival de Viña 2026, dejando claro que la música de la artista sigue siendo capaz de mover multitudes.

