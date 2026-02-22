Hizo bailar a toda la Quinta Vergara: Así sonó "Conga" de Gloria Estefan en Viña 2026

22 feb. 2026 - 23:40 hrs.

Gloria Estefan fue la artista encargada de abrir el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

La cantante cubanoestadounidense ofreció una potente presentación en la que repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera, conectando de inmediato con el público de la Quinta Vergara.

Así sonó "Conga" en la Quinta Vergara

El setlist incluyó uno de sus clásicos más emblemáticos, "Conga", tema lanzado en 1985 y convertido en un himno del latin pop a nivel mundial.

La interpretación hizo vibrar al público, confirmando la vigencia y el carisma de Gloria Estefan sobre el escenario.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Pet Shop Boys

Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Martes 24 de febrero:

Jesse & Joy

Esteban Düch

NMIXX

Miércoles 25 de febrero:

Juanes

Asskha Sumathra

Ke Personajes

Jueves 26 de febrero:

Mon Laferte

Piare con P

Yandel Sinfónico

Viernes 27 de febrero

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-e

Milo J

