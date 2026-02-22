Gloria Estefan se llenó de aplausos tras interpretar "Mi tierra" en Viña 2026

22 feb. 2026 - 23:10 hrs.

Este domingo, Gloria Estefan fue la encargada de abrir el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

La artista cubanoestadounidense ofreció una sólida presentación en la que repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera, conquistando desde el primer momento al público de la Quinta Vergara.

Así sonó "Mi tierra" en Viña 2026

El repertorio de la cantante incluyó uno de sus temas más emblemáticos, "Mi tierra", lanzado en 1993 y convertido en un himno de sus raíces latinas.

La interpretación hizo vibrar al público, reafirmando la vigencia y el impacto musical de Gloria Estefan a más de tres décadas del lanzamiento de la canción.

Cabe destacar que durante esta jornada también se presentarán el humorista Stefan Kramer y el cantante italiano Matteo Bocelli, completando así la primera noche del certamen.

