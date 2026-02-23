Ni en misa tuvo paz: Matteo Bocelli hizo enloquecer a la Quinta Vergara en un día lleno de emoción

23 feb. 2026 - 10:05 hrs.

La primera noche del Festival de Viña tuvo de todo, desde el baile y la fiesta con Gloria Estefan hasta las novias que acompañaron desde el público a Matteo Bocelli vestidas de novia.

El joven italiano de 28 años llegó por segunda vez a Chile tras la visita de su padre, el cantante Andrea Bocelli en 2024, donde flechó definitivamente a todo el público chileno.

El día de Matteo Bocelli en Viña del Mar

Si bien, el italiano se presentó en el escenario a eso de las 3 de la mañana, su día partió mucho más temprano cuando se sumó a la misa de 12 en Recreo donde sorprendió a los feligreses con su presencia.

Aton

Ya desde ese momento se notaba que el cariño del público se extendería hasta la noche inaugural del Festival de la Canción.

Matteo Bocelli se paró en la Quinta Vergara en la madrugada pero eso no impidió que la gente lo acompañara hasta tarde para disfrutar de su show.

El cantante italiano terminó por conquistar a su público ganándose el corazón de todos, llevándose a su hogar todos los galardones que puede entregar el "Monstruo".

