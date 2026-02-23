Marianne Schmidt fue adoptada por las "novias de Matteo Bocelli": Ahora es parte de su campaña para rey

23 feb. 2026 - 11:25 hrs.

En una noche llena de elegancia y romanticismo con la voz de Matteo Bocelli, el club de fans se hizo presente en la Quinta Vergara. Con velos de novia y vestidas de blanco, "las novias de Matteo", no solo se robaron las miradas, sino que siguen en campaña para que su artista se corone como Rey de Viña 2026.

En este sentido, las fanáticas convirtieron a Marianne Schmidt en una novia de Matteo más, y la nombraron "generalísima de la campaña de Matteo", para lograr su objetivo.

¿Matteo Bocelli Rey de Viña 2026?

Hace unos días Marianne Schmidt, conductora del Con Gusto a Viña, coqueteó con Matteo Bocelli en una entrevista y aseguró que el italiano contaba con su voto en la carrera por el título de Rey de Viña 2026. Desde entonces, se convirtió en una aliada para las seguidoras del cantante.

Durante la primera noche del festival, en un video registrado por Eugenia Lemos, se puede ver a la gringa compartiendo con las integrantes del club de fans, quienes le regalaron un velo, abanico y hasta lo que parece ser una pancarta.

"Era una masa de novias que me rodearon y ahí me convertí en una novia más de Matteo Bocelli", contó la gringa al panel de Con Gusto a Viña. Al respecto, Eugenia Lemos agregó que para Marianne fue un honor haber sido incluida al club de fans y nombrada embajadora oficial de la campaña.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Artistas Viña