En una escala del 1 al 7: Revisa qué nota le puso el público a la rutina de Stefan Kramer en Viña 2026

23 feb. 2026 - 12:25 hrs.

La noche de este domingo se vivió el primer bloque humorístico del Festival de Viña 2026. Stefan Kramer estuvo a cargo y su rutina generó opiniones divididas. Gracioso para algunos, repetitivo para otros. Incluso hay quienes creen que la Gaviota de Oro estuvo de más.

Es sabido que las imitaciones son el corazón de Stefan Kramer, pero si en algo coincidieron quienes asistieron a la Quinta Vergara y los que vieron el Festival por televisión, es que "faltaron personajes nuevos en la rutina".

¿Estuvo de más la Gaviota de Oro?

Esta mañana, en el matinal Con Gusto a Viña, entrevistaron a varias personas que estaban paseando en el popular Reloj de Flores. "Estuvo ahí no más, siempre con las imitaciones", "tiene que traer novedades u otros personajes" y "me extrañó que no saliera caracterizado. Todo el mundo esperaba la sorpresa, pero no hubo más", fueron algunas de las opiniones más escuchadas.

Asimismo, hubo gente que sí disfrutó de la rutina y confesó que se rieron de los chistes, aun así, la mayoría coincide en que la Gaviota de Oro, estuvo de más.

ATON

A criterio de los entrevistados, si hubiera que calificar en una escala del uno al siete la rutina de Stefan Kramer, "la nota sería un cinco", dijo un hombre que viajó desde Antofagasta para ver esta noche la actuación de Pet Shop Boys, una de las más esperadas de este certamen.

Esta noche el humor lo pondrá el comediante Rodrigo Villegas. Pese a que ya es conocido, hay expectativas respecto a cómo le irá con el monstruo. No te pierdas ningún detalle de esta y las próximas cuatro noches del Festival latino más grande del mundo, por las pantallas de Mega.

