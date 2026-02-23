"Me siento muy feliz y orgulloso": Stefan Kramer se despide de Viña 2026 agradeciendo a su equipo y familia

23 feb. 2026 - 12:55 hrs.

La primera jornada de la 65° edición del Festival de Viña no solo estuvo marcada por la conga y el romanticismo. Stefan Kramer, subió al escenario de la Quinta Vergara por cuarta vez para abrir la primera de seis noches festivaleras.

Aunque con opiniones divididas sobre lo repetitivo de la rutina y un debate respecto a si merecía el galardón de oro o no, el comediante agradeció a su equipo y familia por el resultado del trabajo realizado.

Más que un equipo, es una familia

"Gracias Viña, 2026. Me siento muy feliz y orgulloso del trabajo que hicimos con mi equipo. En especial a mi familia, que me apoya en todo, han sido meses de mucho trabajo", escribió Kramer en un carrusel de Instagram, donde compartió varios momentos de su presentación.

Y es que su familia siempre ha estado involucrada en su trabajo. Pues, de acuerdo con declaraciones del comediante, su hijo Santiago Kramer, desde muy pequeño, pedía asistir a los shows y tiempo después se integró a la banda del imitador.

Con apenas 18 años, Santiago está detrás de la guitarra en los shows de su padre y en ocasiones aporta con voces o coros de los diversos personajes que interpreta Stefan en sus rutinas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stefan Kramer (@stefankramer)

"Gracias infinitas a todos los que han sido parte de este hermoso proceso. Vamos con todo", se lee al final de la descripción del post publicado por el humorista.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Artistas Viña