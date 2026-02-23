"Siempre le falta una chaucha pal peso": Álvaro Salas se sinceró tras show de Stefan Kramer en Viña 2026

23 feb. 2026 - 10:55 hrs.

Stefan Kramer fue el encargado de poner la cuota de humor en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026. El imitador presentó un show más íntimo, con un recorrido sobre su vida y carrera, para terminar con un bloque donde imitó a los políticos que participaron en la carrera presidencial.

En su cuarto paso por el escenario de la Quinta Vergara, el chileno dominó al "Monstruo" y logró hacerse de las Gaviotas de Plata y Oro, pese a que algunos, especialmente en redes sociales, dijeron no haberse sentido conformes con el show.

El triunfo con reparos de Kramer en Viña

En Con Gusto a Viña, Álvaro Salas reflexionó sobre la propuesta que entregó Kramer en Viña 2026, asegurando que su colega tuvo una sólida presentación, pero que "dejó la vara muy alta con su primera irrupción en el Festival de Viña, porque uno siempre espera algo más que (Nicolás) Massú de aquella vez".

Si bien el humorista afirmó que Stefan "no tiene comparación con nadie, siempre le falta una chaucha pal peso en la parte textual, en la parte libreto, en la parte hablada".

"Yo creo que ayer fueron muchas cucharadas de sopa antes de llegar a la presa, la introducción fue un poquito lenta antes de llegar a la mejor parte de su rutina", concluyó.

