¡Encantó al público con sus imitaciones! Stefan Kramer recibe la Gaviota de Oro en el Festival de Viña 2026

23 feb. 2026 - 01:50 hrs.

Stefan Kramer volvió a conquistar a la Quinta Vergara este domingo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde recibió la Gaviota de Plata tras una aplaudida presentación.

El humorista logró conectar desde el primer momento con el público, combinando sus clásicas imitaciones con intervenciones musicales y una puesta en escena más completa, acompañado por su banda en vivo.

Stefan Kramer recibe la Gaviota de Plata y Oro

Tras una ovación, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda regresaron al escenario para entregar la Gaviota de Plata, galardón que Kramer recibió visiblemente emocionado, agradeciendo el cariño del público y celebrando un nuevo hito en su vínculo con el certamen viñamarino.

Minutos más tarde, los animadores volvieron a aparecer para hacerle entrega de la Gaviota de Oro, instancia que el humorista aprovechó para dedicar palabras de agradecimiento a su familia, sellando así una noche redonda en la Quinta Vergara.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña