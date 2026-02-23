¿Se subió o lo invitaron? Neme aclaró por qué llegó al escenario durante el show de Gloria Estefan

23 feb. 2026 - 10:40 hrs.

La noche de este domingo, durante el histórico show de Gloria Estefan en la jornada inaugural del Festival de Viña 2026, José Antonio Neme subió al escenario mientras interpretaba la canción "Cuba Libre" y las críticas en redes sociales no tardaron en llegar.

"¿Ustedes creen que voy a dejar plantada a la gran Gloria Estefan? Vayan a lavarse el ombligo y aprendan a bailar salsa", dijo el conductor del Con Gusto a Viña antes de explicar cómo llegó a la tarima a bailar.

No se subió, lo invitaron

José Antonio Neme, relató esta mañana cómo se dio la invitación de Gloria para que él subiera al escenario y es una historia que es de larga data, pues, el periodista reveló que hace diez o quince años, conoció y entrevistó por primera vez a la cantante cubano estadounidense.

"Yo a Gloria la conozco hace muchos años. La sigo desde que tenía diez o doce años y la entreviste en Miami hace años atrás en Televisión Nacional de Chile", dijo Neme al panel del matinal. Asimismo, aclaró que no tienen una amistad cercana, pero volvió a conversar con ella hace dos meses, en una entrevista previa a su regreso a Chile.

"Nos reencontramos en una entrevista telemática para Mucho Gusto y me quedé hablando con ella por Zoom. La gente no sabe. Les estoy explicando para que no hablen hue..., porque no tengo mucha paciencia", agregó el periodista.

En esa entrevista, según cuenta Neme, hablaron de sus discos y ella preguntó cuál de todos era el que más le gustaba. En ese momento él le confiesa que el álbum "Oye", con la canción Cuba Libre, era de sus favoritos porque tiene sentido social y político, además de buen ritmo que lo hace espectacular.

Pese a que creyó que la cantante se olvidaría de aquellas palabras, en su reciente visita a Only Viña, el programa conducido por José Antonio Neme, Tonka Tomicic y Raquel Argandoña, Neme comentó que Gloria le preguntó si debería tocar Cuba Libre y él respondió "Por supuesto, como no la vas a incluir".

ATON

Es en ese momento que Gloria le comenta que cuando la cante lo iba a invitar al escenario. "Yo dije que no se iba a acordar con la euforia y la energía, pero cuando parte la canción, se acerca a la escalera, que es lo que no se ve en TV, y me dice que suba", relata.

"Por eso en el escenario ella me dice 'te dije que te iba a subir'", agregó. Asimismo, reiteró que no iba a dejar plantada a Gloria, por lo que sin dudarlo tal como dijo: Aceptó, bailó y se bajó feliz.

