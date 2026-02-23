¿Debió abrir la primera noche de Viña 2026? Tardío debut de Matteo Bocelli abre el debate en Con Gusto a Viña

23 feb. 2026 - 10:15 hrs.

Matteo Bocelli fue el encargado de cerrar la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026, con un repertorio que mezcló lo mejor de su naciente carrera y clásicos de la música.

Su debut como solista en la Quinta Vergara estuvo marcado por el momento en que subió al escenario, y es que el número del italiano partió a eso de las tres de la mañana.

El debut de Matteo Bocelli en Viña estuvo marcado por su salida a escena a las 3 AM

El panel de Con Gusto a Viña debatió sobre el tardío horario de su salida a escena, donde parte del público había decidido retirarse a sus hogares.

La periodista Marianne Schmidt planteó que el europeo debió haber sido el artista encargado de abrir la primera noche de Viña 2026, con "un espectáculo clásico y solemne".

Misma lectura que realizó María Eugenia Larraín, que aseguró que "el orden más lógico era que abriera Matteo Bocelli con un show más acotado".

La única disidente de esta idea fue la crítica de moda y exchica reality Eugenia Lemos, quien afirmó que ser el número encargado de darle el pie inicial a Viña siempre ha sido un artista de renombre, por lo que la posibilidad de que haya sido Bocelli, "no me cuadra".

