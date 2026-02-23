¡Se llevó todos los premios! Así puedes revivir la exitosa rutina de Stefan Kramer
Stefan Kramer fue el humorista encargado de hacer reír al monstruo del Festival de Viña, este domingo 22 de febrero.
El artista realizó una rutina donde realizó diversas imitaciones a distintas personalidades nacionales e internacionales, pero también, de manera inédita recordó a su familia y su pasado.
El humorista hizo reír a toda la Quinta Vergara con un show que también tuvo muy presente la música, fiel a su estilo.
Stefan Kramer sacó carcajadas en todo el público y se hizo acreedor de las Gaviotas de Plata y de Oro, coronando su cuarta vez en el certamen.
¿Cómo ver la rutina de Stefan Kramer?
Si te perdiste la rutina de Stefan Kramer o incluso, quieres verla nuevamente, debes seguir los siguientes y fáciles pasos.
Simplemente, tienes que ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá).
Recuerda que debes tener una cuenta creada para entrar a la plataforma y seleccionar el show del humorista que triunfó en Viña 2026.
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
