¡Se llevó todos los premios! Así puedes revivir la exitosa rutina de Stefan Kramer

23 feb. 2026 - 02:30 hrs.

Stefan Kramer fue el humorista encargado de hacer reír al monstruo del Festival de Viña, este domingo 22 de febrero.

El artista realizó una rutina donde realizó diversas imitaciones a distintas personalidades nacionales e internacionales, pero también, de manera inédita recordó a su familia y su pasado.

El humorista hizo reír a toda la Quinta Vergara con un show que también tuvo muy presente la música, fiel a su estilo.

Stefan Kramer sacó carcajadas en todo el público y se hizo acreedor de las Gaviotas de Plata y de Oro, coronando su cuarta vez en el certamen.

¿Cómo ver la rutina de Stefan Kramer?

Si te perdiste la rutina de Stefan Kramer o incluso, quieres verla nuevamente, debes seguir los siguientes y fáciles pasos.

Simplemente, tienes que ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá).

Recuerda que debes tener una cuenta creada para entrar a la plataforma y seleccionar el show del humorista que triunfó en Viña 2026.

