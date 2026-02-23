¡Para verla una y otra vez! Así puedes revivir la presentación de Matteo Bocelli en Viña 2026
¡Sacó suspiros! En la primera jornada del Festival de Viña, Matteo Bocelli conquistó al público con su encanto y música.
El italiano llegó a la Quinta Vergara por segunda vez tras su paso junto a su padre, Andrea Bocelli en 2024 cuando enamoró a las chilenas con su simpatía y por supuesto con su hermosa voz.
¿Cómo ver la presentación de Matteo Bocelli?
Si no viste su show o si simplemente quieres revivir la presentación de Matteo Bocelli, debes seguir unos pasos muy sencillos.
A través de MegaGo (ingresando a través de este enlace), deber tener una cuenta o registrarte para acceder a su presentación y la de todos los artistas del Festival.
Al estar en la App solo debes seleccionar la presentación que quieras ver y listo. ¡Disfrútala cuantas veces quieras!
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
