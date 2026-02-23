¡Para verla una y otra vez! Así puedes revivir la presentación de Matteo Bocelli en Viña 2026

23 feb. 2026 - 12:15 hrs.

¡Sacó suspiros! En la primera jornada del Festival de Viña, Matteo Bocelli conquistó al público con su encanto y música.

El italiano llegó a la Quinta Vergara por segunda vez tras su paso junto a su padre, Andrea Bocelli en 2024 cuando enamoró a las chilenas con su simpatía y por supuesto con su hermosa voz.

¿Cómo ver la presentación de Matteo Bocelli?

Si no viste su show o si simplemente quieres revivir la presentación de Matteo Bocelli, debes seguir unos pasos muy sencillos.

Aton

A través de MegaGo (ingresando a través de este enlace), deber tener una cuenta o registrarte para acceder a su presentación y la de todos los artistas del Festival.

Al estar en la App solo debes seleccionar la presentación que quieras ver y listo. ¡Disfrútala cuantas veces quieras!