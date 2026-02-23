¿Con ganas de verla de nuevo? Revisa cómo ver la presentación de Gloria Estefan en Viña 2026

23 feb. 2026 - 12:10 hrs.

Este domingo 22 de febrero se dio por iniciado el Festival de Viña donde una vez más, artistas de nivel internacional llegaron hasta la Ciudad Jardín para llenar de talento la Quinta Vergara.

Fue así como Gloria Estefan inició la fiesta con sus icónicas canciones dejando al público completamente enloquecido con sus grandes éxitos y por sobre todo por su calidad musical.

¿Cómo ver la presentación de Gloria Estefan?

Si te perdiste su show o simplemente quieres repetirlo aquí te enseñamos como hacerlo a través de MegaGo, donde podrás revivir todas las presentaciones de todos los artistas y humoristas de Viña las veces que tú quieras.

Aton

Debes ingresar a la App de Mega Go (haciendo click en este enlace).

Para poder ver el contenido festivalero debes tener una cuenta creada y ahí podrás seleccionar el show que quieres ver.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña