¿Cuándo se presenta Milo J en el Festival de Viña del Mar 2026?
El Festival de Viña del Mar es el evento musical más esperado e importante del verano. Reúne a grandes artistas nacionales e internacionales en el escenario de la Quinta Vergara.
Su edición 65° estará cargada de música, humor y grandes presentaciones para encender al público presente.
¿Cuándo se presentará Milo J?
Milo J debutará en la noche final del certamen, jornada que estará marcada por la música urbana. El argentino compartirá la noche con Paulo Londra y Pablo Chill-E, y en el bloque de humor estará Pastor Rocha.
Podrás ver el festival desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero por las pantallas de Mega.
