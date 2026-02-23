¿Cuándo se presenta Milo J en el Festival de Viña del Mar 2026?

23 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El Festival de Viña del Mar es el evento musical más esperado e importante del verano. Reúne a grandes artistas nacionales e internacionales en el escenario de la Quinta Vergara.

Su edición 65° estará cargada de música, humor y grandes presentaciones para encender al público presente.

¿Cuándo se presentará Milo J?

Milo J debutará en la noche final del certamen, jornada que estará marcada por la música urbana. El argentino compartirá la noche con Paulo Londra y Pablo Chill-E, y en el bloque de humor estará Pastor Rocha.

Podrás ver el festival desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero por las pantallas de Mega.

