¿Cuándo se presenta Milo J en el Festival de Viña del Mar 2026?

  • Por Catalina Espinoza
¿Cuándo se presenta Milo J en el Festival de Viña del Mar 2026? Instagram

El Festival de Viña del Mar es el evento musical más esperado e importante del verano. Reúne a grandes artistas nacionales e internacionales en el escenario de la Quinta Vergara

Su edición 65° estará cargada de música, humor y grandes presentaciones para encender al público presente. 

¿Cuándo se presentará Milo J? 

Milo J debutará en la noche final del certamen, jornada que estará marcada por la música urbana. El argentino compartirá la noche con Paulo Londra y Pablo Chill-E, y en el bloque de humor estará Pastor Rocha.

milo j
Todo sobre Artistas Viña

