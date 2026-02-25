¡Encantaron a la Quinta Vergara! Revisa cómo revivir el espectacular show de Jesse & Joy en Viña 2026

25 feb. 2026 - 00:24 hrs.

Uno de los shows más espectaculares que hemos tenido en el Festival de Viña 2026 fue el realizado por Jesse & Joy este martes 24 de febrero.

El dúo mexicano interpretó éxitos como "Dueles", "¡Corre!", "La de la mala suerte", "Me soltaste", e incluso, realizaron un homenaje a artistas mexicanos con mariachis chilenos.

Si quieres revivir la presentación de la agrupación o te la perdiste, ingresa al sitio web de Mega Go en este link (clic acá), con una cuenta previamente creada.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

