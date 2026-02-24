¿Cómo ver en vivo la tercera noche del Festival de Viña 2026?

24 feb. 2026 - 20:45 hrs.

Este martes 24 de febrero se da inicio a la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026, una jornada marcada por una fuerte apuesta musical y humorística que busca mantener a la Quinta Vergara completamente activa.

La apertura estará a cargo del reconocido dúo pop mexicano Jesse & Joy, quienes regresan al escenario viñamarino para deleitar al público con sus grandes éxitos. En el humor, el encargado será el venezolano radicado en Chile Esteban Düch, quien enfrentará al “Monstruo” con un espectáculo que mezcla su mirada extranjera con la realidad chilena.

El cierre de la velada estará en manos de NMIXX, el grupo femenino de K-pop que promete un show lleno de energía y algunos de sus hits más reconocidos a nivel internacional.

¿Cómo ver la tercera noche del Festival de Viña 2026?

Existen varias formas en las cuales puedes disfrutar de la emisión del Festival de Viña 2026, por la señal televisiva de Mega y también la señal Mega 2, donde será transmitido con lengua de señas para la comunidad sorda.

También puedes hacerlo a través del react que está a cargo de Poli Flores y Álex Ortiz, atentos a todo lo que ocurra en el evento, pues ven todo desde la Quinta Vergara.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña