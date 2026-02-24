¿Habrá disponibilidad de Gaviota de Platino en Viña 2026? Esto respondió Broncerías Chile

24 feb. 2026 - 22:52 hrs.

La Gaviota de Platino es uno de los galardones más preciados —y también más esquivos— del Festival de Viña del Mar. Solo cinco artistas en toda su historia la han recibido, y sus estrictos requisitos hacen que muy pocos puedan aspirar a ella: se exige contar con al menos 30 años de carrera y mantener un vínculo recíproco e íntimo con el público de la Quinta Vergara.

Pero una duda surge cada año: ¿existe disponibilidad del premio para ser entregado en Viña 2026?

Para resolverlo, desde Broncerías Chile, empresa encargada de fabricar el trofeo, lo aclararon.

Antes de responder, describieron cómo está elaborada la pieza: la Gaviota de Platino está compuesta por piedras Swarovski y lleva un baño de cromo y rodio, uno de los seis metales del grupo del platino.

Respecto a su disponibilidad, aseguraron: “Ellos (la organización del Festival) manejan siempre el producto en caso de que sea necesario otorgarlo, y también nosotros tenemos en bodega en caso de que llegasen a necesitar urgente”.

