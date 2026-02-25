El público la aplaudió: Carmen Gloria Arroyo debutó como coanimadora junto a Rafael Araneda en Viña 2026

25 feb. 2026 - 00:01 hrs.

La tercera noche del Festival de Viña 2026 fue muy especial para Carmen Gloria Arroyo, pues realizó su debut como coanimadora.

Rafael Araneda presentó a la abogada y la ayudó a llegar hasta el escenario para presentar a los exponentes de la competencia folclórica.

Tras lo anterior, la nueva animadora de Mega destacó la oportunidad y saludó a los presentes, quienes le entregaron un cariñoso aplauso: "Muy buenas noches, mi querido Viña del Mar, muchas gracias por el honor que me permiten de pisar este honroso escenario".

Festival de Viña

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña