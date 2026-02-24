La alcaldesa más Kawaii de Chile: Así fue la presentación de Macarena Ripamonti en el tercer día de Viña 2026
Un llamativo momento se tomó la transmisión de la tercera jornada del Festival de Viña 2026, cuando presentaron a la alcaldesa de Viña del Mar.
Rafael Araneda y Karen Doggenweiler contaron que la máxima autoridad de la ciudad les dio un recorrido por algunos lugares a las integrantes de Nmixx.
Tras lo anterior, Macarena Ripamonti se paró de su asiento, levantó un lightstick y saludó a los fanáticos del grupo coreano.
