La alcaldesa más Kawaii de Chile: Así fue la presentación de Macarena Ripamonti en el tercer día de Viña 2026

24 feb. 2026 - 22:14 hrs.

Un llamativo momento se tomó la transmisión de la tercera jornada del Festival de Viña 2026, cuando presentaron a la alcaldesa de Viña del Mar.

Rafael Araneda y Karen Doggenweiler contaron que la máxima autoridad de la ciudad les dio un recorrido por algunos lugares a las integrantes de Nmixx.

Tras lo anterior, Macarena Ripamonti se paró de su asiento, levantó un lightstick y saludó a los fanáticos del grupo coreano.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

