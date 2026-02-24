¿Qué es un lightstick? El detalle que encenderá el show de NMIXX y que es esencial en conciertos de K-pop

24 feb. 2026 - 22:30 hrs.

La presencia de la agrupación surcoreana NMIXX ha revolucionado a sus fanáticos y a quienes disfrutan del K-pop en Chile. Pero, entre gritos, emoción y coreografías, un detalle ha llamado especialmente la atención en la Quinta Vergara: unos dispositivos luminosos que parecen linternas, aunque no lo son.

Estos objetos cumplen una función muy clara en el mundo del K-pop y se conocen como lightsticks. ¿Nunca habías escuchado hablar de ellos? No te preocupes: no son nuevos, y de hecho, hasta la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, fue vista sosteniendo uno en plena transmisión desde la Quinta Vergara.

¿Qué es un lightstick?

Un lightstick es una barra de luz oficial que representa a un grupo de K-pop y que los fans utilizan en conciertos, eventos y presentaciones.

A diferencia de usar encendedores o la linterna del celular, cada fandom (comunidad de seguidores) cuenta con un diseño único y exclusivo creado para identificar a su grupo.

Estas son las principales características del lightstick:

Identidad del fandom: cada agrupación tiene un modelo exclusivo con colores, símbolos y formas propias. Uso en conciertos: el público los enciende para acompañar el show, formando parte de la experiencia visual. Efectos coordinados: muchos modelos se conectan por Bluetooth y cambian de color al mismo tiempo, creando verdaderas “olas de luz”.

Además, funcionan como objeto de coleccionismo, ya que cada lanzamiento suele tener ediciones especiales o versiones actualizadas. En resumen: es la bandera luminosa oficial de cada fandom dentro de la cultura K-pop.

