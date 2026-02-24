Desde la galería: El inesperado inicio de Jesse & Joy en Viña 2026

24 feb. 2026 - 22:10 hrs.

Jesse & Joy fueron los encargados de abrir la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Tras sus recordadas presentaciones en 2014 y 2018, el dúo mexicano regresó al escenario de la Quinta Vergara para reencontrarse con el público chileno e interpretar sus más grandes éxitos.

El inesperado inicio de Jesse & Joy en Viña 2026

Desde el primer minuto, Jesse & Joy sorprendieron al público con un inicio poco convencional para su espectáculo.

Jesse apareció primero en solitario sobre el escenario, interpretando los primeros acordes al piano y luego tomando la guitarra, en un arranque íntimo y cargado de emoción.

Minutos más tarde, la transmisión enfocó a Joy, quien desde la galería comenzó a cantar su éxito "Si Te Vas", generando una conexión inmediata con el público y marcando el inicio de una jornada que promete quedar en la memoria de sus fanáticos.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña